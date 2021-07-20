Главный самолет года: как прошла презентация нового истребителя «Сухого»

Главная премьера авиасалона МАКС-2021 - новейший российский истребитель пятого поколения: легкий тактический самолет - ЛТС Checkmate, что переводится на русский как «Шах и Мат». Президент Владимир Путин, после конструкторов, увидел его первым. Это малозаметный и маневренный истребитель, оснащенный средствами искусственного интеллекта - этот самолет спроектирован с помощью суперкомпьютерных технологий.

«Шах и мат» многофункционален - он позволяет в зависимости от финансовых возможностей и требований заказчика устанавливать как простые бомбы, так и высокоточные «воздух-воздух».

«Они занимают свою определенную нишу, имеют реальный спрос, у него достаточно сбалансированы его летно-технические боевые возможности и цена, поэтому есть надежда, что эта модель будет иметь успех, особенно на внешнем рынке», - отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов.

При своей максимальной нагрузке семь с половиной тонн, новейший российский истребитель на одном двигателе способен развивать скорость два маха, или больше двух тысяч километров в час.