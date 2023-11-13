В Роскачестве рассказали о новом ГОСТе на школьную форму

Максим Протасов добавил, что одежда для учеников должна быть гигроскопичной, воздухопроницаемой и устойчивой к износу.

© Фото: Виталий Аньков РИА Новости

Государственный стандарт на школьную форму в России утвердят в 2024 году, заявил РГ глава Роскачества Максим Протасов. Действовать этот ГОСТ начнет с середины 2025 года.

По его словам, стандарте будет содержать лишь требования к безопасности и потребительским качествам формы. Протасов добавил, что одежда для учеников должна быть гигроскопичной, воздухопроницаемой и устойчивой к износу. Ткани не должны быть покрашены токсичной краской.

Цвет, фасон и размер будут выбирать школы. Несколько лет назад было проведено исследование, что школьная форма совсем не пропускала воздух и влагу, добавил глава Роскачества.

Ранее руководитель Росстандарта Антон Шалаев рассказал, на что делается упор при разработке новой одежды для детей. По его словам, ребенку должно быть в ней комфортно и удобно на протяжении всего дня.