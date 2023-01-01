Дети из Луганска и Бердянска спели с Маршалом и Расторгуевым в эфире «Звезды»

Заветной мечтой Артема из ЛНР было увидеть Кремль и спеть для солдат любимую военную песню.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Лидер группы «Любе» Николай Расторгуев в эфире «Звезды» спел с мальчиком Иваном Ахрименко из Бердянска. Город сильно бомбят и даже в музыкальную школу приходится иногда добираться под обстрелами ВСУ.

Однажды рядом с Ваней и его мамой от взрыва на воздух взлетела машина. Как считает семья, «их просто уберег ангел-хранитель». К слову, папа Вани - спасатель. А сам мальчик мечтает стать оперным певцом и чтобы его выступление показали по телевизору.

А с Александром Маршалом выступил на одной сцене Артем Брей из Луганска. Прошлым летом город ожесточенно бомбили украинские «Грады». В один из выходных, когда вся семья мальчика собралась дома, начался обстрел. Близкие бросились в погреб, не успев забрать со двора любимца семьи - пса Черри.

Когда атака стихла, первым из укрытия выбежал Артем. Он и нашел посеченного осколками друга, с которым вместе вырос. Не у всех четвероногих в городе есть место, где можно укрыться от невзгод. Поэтому мальчик решил в доме бабушки и дедушки оборудовать приют для бездомных животных. Заветная мечта Артема - увидеть Кремль и спеть для солдат любимую военную песню.

Кроме того, на одной сцене с детьми из Донбасса спели Лариса Долина и Жасмин.