В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дети из Луганска и Бердянска спели с Маршалом и Расторгуевым в эфире «Звезды»

Анна Назайкина
00:40 01.01.2023
Заветной мечтой Артема из ЛНР было увидеть Кремль и спеть для солдат любимую военную песню.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Лидер группы «Любе» Николай Расторгуев в эфире «Звезды» спел с мальчиком Иваном Ахрименко из Бердянска. Город сильно бомбят и даже в музыкальную школу приходится иногда добираться под обстрелами ВСУ.

Однажды рядом с Ваней и его мамой от взрыва на воздух взлетела машина. Как считает семья, «их просто уберег ангел-хранитель». К слову, папа Вани - спасатель. А сам мальчик мечтает стать оперным певцом и чтобы его выступление показали по телевизору.

А с Александром Маршалом выступил на одной сцене Артем Брей из Луганска. Прошлым летом город ожесточенно бомбили украинские «Грады». В один из выходных, когда вся семья мальчика собралась дома, начался обстрел. Близкие бросились в погреб, не успев забрать со двора любимца семьи - пса Черри.

Когда атака стихла, первым из укрытия выбежал Артем. Он и нашел посеченного осколками друга, с которым вместе вырос. Не у всех четвероногих в городе есть место, где можно укрыться от невзгод. Поэтому мальчик решил в доме бабушки и дедушки оборудовать приют для бездомных животных. Заветная мечта Артема - увидеть Кремль и спеть для солдат любимую военную песню.

Кроме того, на одной сцене с детьми из Донбасса спели Лариса Долина и Жасмин.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:02 В стране и мире
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
23:46 Армия
Видео
«Радости нет предела»: бойцы ВС РФ поделились эмоциями после возвращения на родину
00:05 В стране и мире
Видео
Путин: Запад врал о мире, а готовился к агрессии
19:59 Армия
Видео
«Меня поменяли!»: вернувшиеся из плена российские военные впервые позвонили родным
16:19 Армия
Видео
В МО РФ сообщили о возвращении 82 бойцов ВС РФ из украинского плена
Популярное
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
В палате Саакашвили провели обыск
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.