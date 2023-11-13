Al-Mayadeen: военная база США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

По американской военной базе в Сирии были выпущены 15 ракет.

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Военная база США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. О происшествии сообщил телеканал Al-Mayadeen. По данным источника телеканала, по базе были выпущены 15 ракет, что привело к сильным взрывам.

«Ракетному обстрелу подверглась американская база на нефтяном месторождении "Конико" к северо-востоку от Дейр-эз-Зора на востоке Сирии», - говорится в сообщении.

По данным источника телеканала, ракетная атака по американским военным в Сирии стала ответом на агрессию США.

Незадолго до инцидента вооруженные силы США нанесли два точечных удара по объектам Корпуса стражей Исламской революции и проиранским группировкам на территории Сирии. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, удары были нанесены по учебному центру и убежищу в районе городов Абу-Камаль и Маядин.