Группу из 70 эвакуированных россиян доставили из сектора Газа в Каир

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Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в столицу Египта. Семьдесят человек автобусами доставили в один из отелей. В пути наших соотечественников сопровождали медики и психологи МЧС России. Эвакуированных обеспечили водой и питанием.

Накануне стало известно, что группа российских граждан покинула территорию сектора Газа и пересекла контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Всем россиянам, покинувшим зону конфликта, помогут с оформлением документов, для этого создан оперативный штаб МЧС.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло утром седьмого октября. Израиль подвергся массированному ракетном удару со стороны сектора Газа. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против представителей палестинского движения ХАМАС. Тель-Авив объявил о блокаде Газы, прекращена подача воды, топлива и электричества, по территории сектора регулярно наносятся авиаудары. С момента обострения конфликта в Газе погибли более 11 тыс человек, включая женщин и детей. В Израиле погибли 1,4 тыс человек.