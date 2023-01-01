В Сухопутных войсках спланировали совместные международные учения
Подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации проведут девять международных учений с армиями других стран. Об этом сообщили в Министерстве обороны. За пределами страны состоятся учения миротворцев ОДКБ «Нерушимое братство-2023», остальные маневры пройдут на российских полигонах.
Россия в этом году примет:
«- российско-индийские межвидовые учения "Индра-2023";
- военные антитеррористические КШУ государств-членов ШОС "Мирная миссия-2023";
- российско-лаосские военные учения;
- российско-пакистанские военные учения "Дружба-2023";
- совместные российско-алжирские военные учения;
- учения с подразделениями КСБР Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023";
- российско-монгольские учения "Селенга-2023";
- российско-вьетнамские учения», - сообщает Минобороны РФ.
Все учения Вооруженных Сил Российской Федерации будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность, добавили в оборонном ведомстве. Накануне стало известно об окончании российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2022». Они проходили в акватории Восточно-китайского моря.
Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов