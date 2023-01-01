В Сухопутных войсках спланировали совместные международные учения

На территории Армении состоятся совместные учения миротворцев ОДКБ «Нерушимое братство-2023», остальные маневры пройдут на российских полигонах.

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Подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации проведут девять международных учений с армиями других стран. Об этом сообщили в Министерстве обороны. За пределами страны состоятся учения миротворцев ОДКБ «Нерушимое братство-2023», остальные маневры пройдут на российских полигонах.

Россия в этом году примет:

«- российско-индийские межвидовые учения "Индра-2023"; - военные антитеррористические КШУ государств-членов ШОС "Мирная миссия-2023"; - российско-лаосские военные учения; - российско-пакистанские военные учения "Дружба-2023"; - совместные российско-алжирские военные учения; - учения с подразделениями КСБР Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023"; - российско-монгольские учения "Селенга-2023"; - российско-вьетнамские учения», - сообщает Минобороны РФ.

Все учения Вооруженных Сил Российской Федерации будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность, добавили в оборонном ведомстве. Накануне стало известно об окончании российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2022». Они проходили в акватории Восточно-китайского моря.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов