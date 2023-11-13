MWМ: Израиль может отсрочить передачу Финляндии систем ПВО «Праща Давида»

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Обострение палестино-израильского конфликта может повлиять на сроки передачи Финляндии систем противовоздушной обороны «Праща Давида», пишет журнал Military Watch.

«Способность Израиля доставить системы "Праща Давида" в установленные сроки все чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками палестинского ополчения в секторе Газа», - говорится в материале.

В статье сказано, что ЦАХАЛ будет возлагать особые надежды на системы ПВО «Праща Давида» в этом конфликте. К слову, сейчас Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов для систем ПВО.

О том, то Израиль и Финляндия подписали соглашение о купле-продаже систем ПВО «Праща Давида» стало известно в начале ноября. Стоимость сделки составила порядка €317 млн. «Праща Давида» - один из элементов израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол».