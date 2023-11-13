В ООН заявили, что количество грузовиков с гумпомощью сектору Газа достигло 981

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в сектор Газа были доставлены продукты питания, вода, медикаменты, одеяла, палатки и средства личной гигиены.

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В воскресенье, 12 ноября, 76 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа въехали на территорию анклава через контрольно-пропускной пункт «Рафах», который находится на границе с Египтом. Об этом сообщили в Управлении Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Уточняется, что в состав гуманитарного груза вошли продукты питания, вода, медицинские препараты, одеяла, палатки и средства личной гигиены.

«Таким образом, количество грузовиков, въехавших в Газу с 21 октября, достигло 981», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте УКГВ.

В управлении также отметили, что в Газе уже больше месяца отключено электричество.

Ранее Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потерял контроль над Газой. По его словам, подразделения палестинского движения хаотически отступают на юг анклава, а мирные граждане стали грабить оставленные ХАМАС базы.