Самолет с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в аэропорту Домодедово

На протяжении всего пути 70 российских граждан сопровождали медики и психологи МЧС России.

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Самолет Ил-76 МЧС России с 70 российскими гражданами на борту приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные табло в воздушной гавани.

Напомним, спецборт чрезвычайного ведомства совершал рейс в Москву из Каира. Именно там находились граждане РФ, которые покинули сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом.

На протяжении всего пути россиян сопровождали медики и психологи МЧС РФ.

По последним данным ведомства, КПП «Рафах» уже пересекли 99 граждан России, из них 43 ребенка.