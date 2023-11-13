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Предприятия встали: как выглядит жизнь на севере Израиля в условиях конфликта

Алексей Дегтярев
19:27 13.11.2023
Практически сразу после эскалации палестино-израильского конфликта жителям севера Израиля пришлось приостановить работу и покинуть свои дома.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Севере Израиля повсюду дежурят военные. Боевая техника спрятана, позиции меняют регулярно из-за обстрелов шиитской группировки «Хезболла» с территории Южного Ливана. Сейчас здесь объявлено военное положение, поэтому подходить к солдатам и снимать их места расположения нельзя. Одна из самых северных точек - город Кирьят-Шмона - регулярно подвергается обстрелам со стороны исламистов.

Северная часть Израиля намного отличается в плане безопасности от центральной. Сюда ракеты прилетают намного чаще. Это происходит из-за близости расположения «Хезболлы» и очень короткого промежутка времени между пуском ракеты и непосредственно взрывом. «Железный купол» не всегда и не все ракеты успевает перехватить.

Самое опасное - это, конечно, обстрелы из противотанковых установок и ручных гранатометов. Таких нападений жители боятся больше всего.

«Отсюда до границы - 5 километров, постоянно угроза от "Хезболлы", постоянная угроза или обстрел близлежащих дорог, когда ты можешь просто ехать и получить», - рассказал Леонид Крастович.

Сегодня из северных районов Израиля эвакуированы жители 26 населенных пунктов. За работой администрации внимательно следит глава регионального совета всего северного региона. Бени Бенмухфрар сегодня передвигается только с оружием. Сейчас весь север так живет.

«На юге, в районе сектора Газа, армия попросила жителей оставить свои дома, чтобы военные могли свободно работать. Здесь у нас было время подготовиться и провести то же самое. И все понимают, что как только армия закончит свою работу в секторе Газа, то же самое будет проведено и здесь. Поэтому мы заранее стараемся обезопасить мирное население», - заявил глава регионального совета региона Хермон Бени Бенмуфхрар.

За сутки из южной части Ливана было зафиксировано около 15-ти ракетных пусков. Снаряды попали в автомобили на трассе в приграничном районе Добб. Ранения получили не менее шести человек. Среди них сотрудники энергокомпании, проводившие ремонт сетей, поврежденных в результате предыдущего обстрела. И как сегодня заявил представитель ЦАХАЛ, боевики, расстрелявшие электриков, были уничтожены.

«Военные самолеты ЦАХАЛ атакуют террористические объекты "Хезболлы" на юге Ливана в ответ на ракетный обстрел Крайота (район к северу от Хайфы). Мы ликвидировали отряд, который поразил израильских граждан противотанковой ракетой в Довеве. Это очень серьезный ущерб, наносимый израильскому гражданскому населению. Силы ЦАХАЛ за последний день атаковали четыре отряда террористов вдоль границы и поразили их», - заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Здесь практически встала работа многих предприятий. Дмитрий Шульман, директор шоколадной фабрики, показал свое производство: цеха закрыты на замок, а некогда забитый туристами шоколадный музей опустел. Сегодня здесь нет ни работников, ни местных жителей. О туристах говорить не приходится.

«Все оставили, и пришлось помещение быстро очистить. Вот здесь магазин, где сейчас ничего нет, пришлось все сложить в специальную комнату для шоколада. Пустые полки, если будут мародеры, чтобы ничего не разобрали. Унесли в более защищенную комнату. Вот бизнес наш, который сейчас стоит, не работает уже с 8 числа. Больше месяца, к сожалению», - рассказал директор шоколадной фабрики Дмитрий Шульман.

Здесь в одной из кибуц - так называются израильские поселения - сегодня только ополченцы. Всех жителей вывезли. Дмитрию пришлось эвакуировать и свою семью.

Маленький кондитерский цех по производству китайского печенья - это единственное, что сегодня здесь работает. И пекари считают, что делают важное дело. Кондитер работает практически под огнем. Сирены здесь звучат каждый день, но система ПВО не всегда срабатывает. Слишком короткий промежуток времени между пуском ракеты и взрывом.

«Ракеты прилетают оттуда, из-за горы. Времени практически нет, чтобы спуститься в бомбоубежище, времени практически ноль. Когда уже падает, тогда включается сирена. Поэтому есть пострадавшие, много людей, которые не всегда могут спуститься в какое-то бомбоубежище», - поделился Дмитрий Шульман.

В ответ на обстрелы с территории Ливана израильские истребители наносят воздушные удары по инфраструктуре «Хезболлы». Известно, что с той стороны пострадали 2 человека, поэтому сегодня ЦАХАЛ разбрасывает над Южным Ливаном листовки с призывом к местным жителям уходить на север в безопасные районы. Параллельно израильская армия продолжает продвижение на юге в секторе Газа, где идет операция против ХАМАС. Бои продолжаются в районе больницы Аль-Кудс, где отряд палестинцев, маскируясь под мирных жителей, закрепился на территории больницы и обстрелял солдат Армии обороны Израиля. Как сообщили представители ЦАХАЛ, отряд ХАМАС из 21 человека был уничтожен.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Вашингтон за закрытыми дверями призывает Тель-Авив ускорить свою операцию в секторе Газа. Уточняется, что причина тому - не забота о попадающих под огонь ЦАХАЛ мирных гражданах, а опасения, что затягивание боевых действий может плохо отразиться на шансах переизбраться президента США Джо Байдена. 

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