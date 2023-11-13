СВР: США кулуарно призывают Израиль ускорить свою операцию в секторе Газа

В службе внешней разведки России заметили, что это связано с попыткой переизбраться американского президента Джо Байдена.

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В СВР заявили, что Вашингтон за закрытыми дверями призывает Тель-Авив ускорить свою операцию в секторе Газа.

Уточняется, что причина тому - не забота о попадающих под огонь ЦАХАЛ мирных жителях, а опасения, что затягивание боевых действий может плохо отразиться на шансах переизбраться президента США Джо Байдена.

Служба внешней разведки России отметила, что США считают вполне допустимым большое количество мирных жертв ради уничтожения ХАМАС, так как главная задача - завершить операцию максимально быстро.

Также в СВР добавили, что США в этом вопросе договорились о поддержке Германии и Англии - вместе эти страны будут препятствовать попыткам с помощью дипломатии организовать прекращение огня в секторе Газа.