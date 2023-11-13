Россиянка из Газы рассказала, что после обстрела ЦАХАЛ был странный запах

Женщина не знает, были ли это фосфорные бомбы, однако, по ее словам, после обстрелов у нее сел голос.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Эвакуированная из сектора Газа гражданка Российской Федерации, которая сейчас находится в Каире, рассказала корреспонденту «Звезды», что после ударов Армии обороны Израиля по анклаву появлялся странный запах.

Собеседница телеканала не смогла точно сказать, были ли это фосфорные бомбы, однако, с ее слов, после обстрелов у нее сел голос. Россиянка также поделилась радостью, что наконец-то оказалась не среди руин, а в спокойной обстановке.

«Я восторг чувствую, что есть горячая вода, что я попила горячего чая, что не бомбят, что не летают беспилотники. Это счастье. Даже когда мы уезжали, и то бомбили», - сказала она.

Несколько часов назад в МЧС России сообщили, что самолет Ил-76 с 70 российскими гражданами, которые покинули сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, вылетел из Каира в Москву. В ведомстве отметили, что на протяжении всего пути россиян будут сопровождать медики и психологи.