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Калужский таксист рассказал, как вырвал девочку из лап агрессивного бультерьера

Анна Назайкина
18:09 13.11.2023
После того как мужчина отбил пострадавшую девочку от собаки, он посадил ее вместе с подругой в свой автомобиль.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Водитель такси Шокиржон Рахматов, который спас девочку от бультерьера в Калуге, в беседе со «Звездой» подробно рассказал о произошедшем и почему не остался равнодушным.

Напомним, ранее домашняя собака, которую хозяин оставил без присмотра, напал на двух детей в дворе жилого дома. В результате случившегося дети оказались в больнице с рваными ранами.

Мужчина объяснил, что после того, как он прибыл на место нового заказа, увидел, как собака кусает ребенка за ноги.

«Люди стояли, никто не помог, все на телефон снимали. С шестого этажа одна женщина кричала», - рассказал он.

Рахматов добавил, что после того, как отбил пострадавшую девочку от собаки, он посадил ее вместе с подругой в свой автомобиль. Он хотел сам отвезти школьницу в больницу, однако к месту случившегося подоспел отец девочки, который забрал ее и отвез в медицинское учреждение.

«Конечно, жалко. Детям надо помогать. У меня четверо детей... Без намордника нельзя отпускать собак», - добавил калужанин.

Мама пострадавшей девочки ранее рассказала «Звезде» о состоянии ребенка и заявила, что, по ее мнению, агрессивного стаффордширского бультерьера следует усыпить.

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