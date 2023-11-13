Пушилин заявил, что Киев будет совершать теракты в ДНР из-за военных провалов

Глава ДНР призвал жителей республики быть предельно внимательными ко всем подозрительным личностям и оставленным предметам.

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Global Look Press

Киевский режим будет пытаться совершать террористические акты на критических объектах ДНР на фоне военных провалов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он также выразил слова благодарности сотрудникам правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности за выявление и задержание завербованного украинскими спецслужбами диверсанта. В региональном управлении ФСБ ранее сообщили, что задержанный украинец готовил подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона. Он собирал информацию о предприятиях электроснабжения, задействованных в обеспечении энергией для газовых ТЭЦ.

Глава региона призвал местных жителей быть предельно внимательными ко всем подозрительным личностям и оставленным предметам.

Кроме того, Пушилин заявил, что, по данным разведки, на территорию Украины прибыли западные специалисты, которые будут помогать Киеву проводить операции в информационном поле по разжиганию межнациональной розни в России.