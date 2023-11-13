Неизвестные пытались проникнуть в машину агентов, защищавших внучку Байдена

В результате произошедшего никто не пострадал, злоумышленники скрылись с места.

© Фото: White House, Global Look Press

В Соединенных Штатах агентам секретной службы, которые защищали 29-летнюю внучку президента США Джо Байдена, пришлось открыть огонь после того, как три человека попытались проникнуть в их служебный автомобиль в Вашингтоне, передает Associated Press, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, охранявшие Наоми Байден сотрудники были вместе с ней в районе Джорджтауна поздно вечером в воскресенье, когда увидели, что злоумышленники разбили окно припаркованного внедорожника.

Как утверждается, один из агентов открыл огонь, однако в результате произошедшего никто не пострадал.

По некоторым данным, злоумышленники скрылись с места на красном автомобиле. Теперь эту машину разыскивают.

Внучка американского лидера вышла замуж в ноябре прошлого года. Торжественная церемония проходила на Южной лужайке Белого дома. Как сообщалось в СМИ, Байден вместе с супругой пожелал молодой паре «дней, полных смеха и любви».