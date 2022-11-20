В стране и мире Внучка президента США вышла замуж в Белом доме Максим Крюков На церемонии бракосочетания присутствовали около двухсот пятидесяти гостей. © Фото: Yuri Gripas, Consolidated News Photos, Global Look Press Читайте нас на: На южной лужайке Белого дома прошла свадьба внучки президента Соединенных Штатов Америки Наоми Кинг Байден и Питера Джорджа Херманна Нила. На церемонии бракосочетания присутствовали около двухсот пятидесяти гостей. «После церемонии бракосочетания президент и первая леди устроили свадебный обед для семьи и свадебную вечеринку в парадной столовой Белого дома. Вечером состоится прием с десертом и танцами», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации американского президента. Президент и первая леди США пожелали молодоженам «дней, полных смеха и любви». В середине июля стало известно, что американский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес сыграли свадьбу спустя год после воссоединения и почти 20 лет с их первой помолвки. Знаменитости решили продолжить отношения в прошлом году после долгого расставания. У пары состоялась помолвка еще в 2002-м году. Но она была расторгнута спустя всего два года, в январе 2004 года. Экспертное мнение и аналитика