«Мы требуем остановить войну»: как арабский мир объединился против Израиля

Региональные игроки сейчас хоть и высказывают Палестине свою поддержку, но масштабно и напрямую вмешиваться в войну не спешат - ограничиваются резкими заявлениями и точечными ударами по израильским войскам и американским базам. Но влияние арабской улицы и мусульманского мира со счетов не сбросишь - и чем дальше будет заходить конфликт, тем сильнее будет это давление, и требование перейти от словесной поддержки к принятию решительных мер против Израиля.

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11 ноября. Экстренное заседание Лиги Арабских Государств в Эр-Рияде - приехали все. За одним столом Саудовская Аравия, Катар, Турция, Сирия, Иордания, Ливия, Ливан и даже Иран. События в секторе Газа стерли старые внутренние обиды и разногласия, объединив арабский мир перед внешней угрозой.

Для сирийского лидера Башара Асада, в адрес которого за нелояльность к Западу еще совсем недавно летели крики «Долой!» - это уже второй арабский саммит. Для президента Ирана - вообще первый визит в Эр-Рияд после восстановления дипломатических отношений между странами в марте этого года.

Сразу же - жесткие выступления. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, открывая встречу, призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и обвинил ООН в неспособности положить конец грубым нарушениям международного гуманитарного права со стороны Израиля.

«Мы все вместе требуем от Израиля остановить войну. Мы обвиняем Тель-Авив в оккупации земли и в преступлениях против палестинского народа. Есть только один способ добиться долгого и прочного мира - создать отдельное палестинское государство по планам 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», - заявил принц.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще более жестко и прямолинейно заявил - Лига Арабских Государств собирает доказательства военных преступлений армии Израиля для международного суда. Он также потребовал у МАГАТЭ разобраться - есть ли, все-таки, у Израиля ядерное оружие.

«Официальные лица Израиля должны быть преданы суду за военные преступления. Это дело должны рассматривать ООН и международный уголовный суд. Международное агентство по атомной энергии должно заняться своим делом - ядерное оружие, которым обладает Израиль, следует выявить. Оно представляет собой угрозу для всего региона. Государство Израиль, ведущее себя как капризный ребенок Запада, должно также компенсировать нанесенный ущерб», - заявил Эрдоган.

Дальше пошло по нарастающей. В качестве конкретных мер воздействия на ситуацию в регионе арабские лидеры предложили ввести экономическую блокаду Израиля и его союзников. Речь зашла также о нефтяном и газовом эмбарго, которое должно ударить по экономике стран, зависящих от углеводородов. А президент Сирии Башар Асад призвал вообще заблокировать все отношения с Израилем.

«Нам необходимо прекратить любое политическое сотрудничество с Израилем, любые экономические отношения. Все это возможно только после того, как Тель-Авив пойдет на перемирие и допустит гуманитарную помощь в Газу. Пока же разговоры о политическом решении бессмысленны - та сторона не соблюдает никаких соглашений и считает себя выше закона. Нельзя добиться справедливости, пока на месте судьи у нас вор и преступник - а именно таков сейчас статус Запада», - заявил Асад.

Президент Ирана Ибрахим Раиси обратился к исламским странам с призывом признать Армию обороны Израиля террористической организацией и представил свой план по урегулированию ситуации.

«Нужно задействовать все средства, чтобы заставить США и Израиль прекратить боевые действия. Мы требуем полного снятия осады с сектора Газа, вывода израильских войск и открытия пропускного пункта Рафах без каких-либо ограничений и условий», - заявил Раиси.

Все эти заявления прозвучали на фоне полного дипломатического провала госсекретаря США Энтони Блинкена, который на неделе завершил свое турне по странам Ближнего Востока. Прекращения огня добиться так и не удалось, в Ирак пришлось лететь в бронежилете, что вызвало шквал насмешек, турецкий прием и вовсе был как холодный душ. Потом с госсекретарем США не захотел встретиться президент Турции - был занят. А на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, когда Блинкен попытался дружески обнять коллегу - тот сделал шаг назад и ограничился холодным рукопожатием.

И еще один показательный и очень символичный момент. Во время двусторонней встречи, прямо за спиной Блинкена поместили статуэтку с изображением Аль-Аксы - священной для мусульман мечети в Иерусалиме. Посыл был весьма очевидным. Вот как это комментируют турецкие политологи.

«Это нож в спину Блинкена. Посмотрите: в своем рабочем кабинете Фидан усадил Блинкена рядом со статуэткой, которая, возможно, из-за оптического обмана, напоминает иерусалимский купол Скалы, - символ мечети Аль-Акса... Хотя в июне Фидан принимал посла США с бейсбольным мячом на рабочем столе», - считают эксперты.

В результате США оказались в крайне двусмысленном положении. С одной стороны Вашингтон попытался сохранить хоть какие-то отношения с арабскими странами. С другой - он так и не решился осудить Израиль за военные преступления, чего требуют арабы. Американские дипломаты в арабских странах уже забили тревогу - Израиль из-за огромного количества погибших в Газе из жертвы превратился в агрессора.

«Администрация Байдена получила суровые предупреждения от американских дипломатов, работающих в странах арабского мира. В одной дипломатической телеграмме, с которой нашим репортерам удалось ознакомиться, говорилось, что решительная поддержка, которую администрация оказывает разрушительной и смертоносной военной кампании Израиля в секторе Газа, приведет к тому, что мы потеряем арабское общество на целое поколение», - сообщает телеканал CNN.

Сейчас ключевой вопрос для всего арабского мира - будущее Газы после окончания конфликта. Бурю эмоций вызвали призывы израильских радикалов изгнать палестинцев с их земель и вернуть еврейские поселения. Американцы, понимая, что произойдет в исламском мире вслед за новым заселением евреями Палестины, попытались предостеречь Израиль от подобных шагов…

«ХАМАС не может продолжать управлять Газой. Иначе трагедия повторится. Также очевидно, что Израиль не должен оккупировать Газу. Реальность такова, что в конце конфликта может возникнуть необходимость в некотором переходном периоде, но в конце концов, центральное место в управлении Газой должен занять палестинский народ», - заявил Блинкен.

К попытке урезонить Израиль попытался подключиться и Джо Байден. Он предложил Тель-Авиву взять трехдневную «гуманитарную паузу» для эвакуации беженцев. И тут же получил отказ. А в пятницу Нетаньяху уже прямым текстом заявил, что сектор Газа после войны останется под контролем ЦАХАЛ.

«Наша ключевая задача - обеспечить безопасность и удостовериться, что ХАМАС уничтожен, и что они никогда не вернутся. Также мы должны быть уверены, что нашим поселенцам ничто не угрожает, что они сильны. Армия обороны Израиля будет сохранять контроль над сектором Газа, и для этого нам не нужны никакие иностранные войска», - заявил премьер Израиля.

Россия, в отличие от Израиля и США, видит будущее сектора Газа только в составе самостоятельного палестинского государства и, в очередной раз, настойчиво призывает всех вернуться к «политическому решению конфликта», то есть к созданию двух независимых государств.

«Позиция России по палестино-израильскому конфликту известна и не раз была абсолютно четко заявлена. Она не имеет какого-то конъюнктурного характера, связанного с текущей ситуацией. Она основана на решениях Совета Безопасности ООН, которые предусматривают создание двух независимых, суверенных государств - Израиля и Палестины. Это и есть ключ к долгосрочному, фундаментальному урегулированию, к миру на Ближнем Востоке», - заявил президент России Владимир Путин.

При этом Россия, как и арабский мир, крайне обеспокоена заявлением официальных лиц Израиля о том, что конфликт в Палестине может быть разрешен применением ядерного оружия. Как заявили в МИД - сегодня нужен полный перезапуск процесса урегулирования на Ближнем Востоке.

«Наряду с решением неотложных задач по деэскалации ситуации считаем актуальным уже сейчас приступить к шагам, направленным на создание условий для перезапуска полноформатного политического процесса в интересах комплексного урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой основе», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

А в Европе мирные, пока еще, митинги. Но сами выступления и их накал уже начинают приближаться к той черте, когда демонстрации в поддержку палестинцев могут превратиться в неуправляемые людские реки, готовые снести все. Европа напугана. На улицах тысячи вооруженных полицейских. В Лондоне самый массовый митинг сторонников Палестины с начала конфликта - почти полмиллиона человек. Сразу в нескольких городах Германии, в том числе в Мюнхене и Берлине в субботу, 11 ноября, тоже пропалестинские демонстрации с участием тысяч человек. В Париже более 16 тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку Палестины. Марш от площади Республики до площади Нации с флагами Палестины и плакаты с требованием прекратить огонь на Ближнем Востоке.

На фоне консолидации арабского мира и провалов США, Европа стала по сути заложницей. Огромное количество мигрантов - на стороне Палестины. Глава МИД Германии Анналена Бербок спешно заявила, что палестинцев ни в коем случае нельзя изгонять из сектора Газа. Вице-премьер Бельгии призвала ввести санкции против Израиля. За срочное перемирие в один голос высказались и министры иностранных дел Большой Семерки, которые собрались на встрече в Японии, и высшие чиновники ООН. К требованиям остановить Израиль немедленно присоединился и Эммануэль Макрон.

«Фактически сегодня бомбят мирных жителей. Фактически. Этих детей, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться. Я не судья. Я глава государства. Я напоминаю всем о международном праве. Я призываю к прекращению огня», - заявил президент Франции.

Больше всех последствий палестино-израильского конфликта боится Германия. Историческая вина перед еврейским народом столкнулась с необходимостью обвинить евреев в бесчинствах в секторе Газа. И все это при наличии огромного количества так и не ассимилировавшихся с европейской культурой иммигрантов. Берлин реально боится повторения еврейских погромов. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выпустил обращение, в котором предупредил всех, что Берлин не потерпит антисемитизма, и что мигрантов будут высылать. В годовщину «Хрустальной ночи», с 9 на 10 ноября, возле синагог в Берлине власти выстроили заграждения из тяжелой техники. Для патрулирования улиц и прилегающих территорий, привлекли усиленные наряды полиции. Канцлера Шольца на выступление в одной из городских синагог привезли под конвоем полиции с оружием.

«Любая форма антисемитизма отравляет наше общество. Точно так же, как исламистские демонстрации и митинги сейчас. Мы не потерпим антисемитизма нигде в нашей стране. Это позор, я чувствую ярость и стыд за происходящее», - заявил канцлер ФРГ.

Ситуация практически патовая. Если Запад не примет условия мусульманского мира, о которых его лидеры заявили на саммите в Эр-Рияде, и не остановит конфликт в Палестине, Европу и США ждут колоссальные потрясения и целая эра нестабильности.