Политолог Еремина назвала перестановки в британском кабмине «мыльной оперой»

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Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина прокомментировала назначение экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона на должность главы МИД страны, назвав перестановки в британском кабмине «мыльной оперой».

Напомним, сегодня стало известно, что бывший глава правительства Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон сменил на посту министра иностранных дел Джеймса Клеверли, которого в свою очередь назначили главой МВД.

«Мы наблюдаем бесконечный процесс, это уже как сериал, как мыльная опера. Мы помним крупные отставки, например, отставку главы Минобороны Великобритании Уоллеса в конце августа, уже тогда говорили, что остальные члены кабинета и их заявления будут более придирчиво рассматриваться», - сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

Она также обратила внимание, что несмотря на перестановки, «никаких новых персон мы не наблюдаем». По ее словам, Кэмерон, находясь во главе британского кабмина, проявил себя как авантюрист, «которому бы лучше не доверять принятие серьезных решений».

«Тем не менее именно его приглашают на такое важное направление, как международные отношения. Кэмерон в 2016 году ушел в отставку именно потому, что в политическом истеблишменте он рассматривается, как один из самых ярких авантюристов», - добавила Еремина.

Политолог также считает, что Кэмерона «рассматривают как человека, который очень любит поиграть с публикой» и принимать необдуманные решения, подчеркнув, что он «лишен доверия общества». В свое время нынешний премьер-министр Королевства Риши Сунак «во многом зависел от поддержки Кэмерона», заключила профессор СПбГУ.