Экс-премьера Дэвида Кэмерона назначили главой МИД Великобритании

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Бывшего британского премьер-министра Дэвида Кэмерона назначили министром иностранных дел. На посту главы МИД он сменил Джеймса Клеверли, назначенного руководителем МВД. Об этом сегодня сообщает телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию Риши Сунака.

«Король был рад утвердить назначение достопочтенного Дэвида Кэмерона государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития», - цитирует Sky News заявление Даунинг-стрит.

Отмечается, что Карл III также присвоил Дэвиду Кэмерону титул барона. Это означает, что последний получит место в британской палате лордов.

Ранее стало известно, что Риши Сунак отправил в отставку министра внутренних дел страны Суэллу Браверман. Ее место занял Джеймс Клеверли.