Путин обсудил ситуацию в секторе Газа с президентом Сенегала
Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим сенегальским коллегой Маки Салем гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа двух лидеров состоялась по телефону.
В ходе разговора речь шла об обострении палестино-израильского конфликта. Кроме того, российский и сенегальский президенты обсудили двустороннее сотрудничество.
Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября, когда радикалы ХАМАС обстреляли Израиль. Параллельно в страну со стороны сектора Газа стали проникать вооруженные формирования, они приступили к захвату населенных пунктов. Кроме того, боевики напали на участников музыкального фестиваля недалеко от границы с сектором Газа, а также захватили в заложники местных жителей.
ХАМАС объяснил атаку ответом на действия Израиля против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильские власти начали контртеррористическую операцию, затем страна перешла в состояние войны. После чего было объявлено о полной блокаде Газы.