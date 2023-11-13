Сунак уволил раскритиковавшую работу полиции на протестах главу МВД

© Фото: Martyn Wheatley, Keystone Press Agency, Global Look Press

Британский премьер-министр Риши Сунак отправил в отставку министра внутренних дел страны Суэллу Браверман. Об этом сообщает телеканал Sky News. Отмечается, что глава МВД своей риторикой вызывала множество разногласий политиков и негодование однопартийцев.

Так, например, недавно Суэлла Браверман раскритиковала руководителя лондонской полиции Марка Роули после того, как тот не стал запрещать проведение марша в поддержку Палестины. Сами протесты она охарактеризовала как «марши ненависти».

Отмечается, что Суэлла Браверман поднялась по служебной лестнице, отстаивая жесткую программу Brexit и антииммиграционную программу. Так, например, она говорила, что мультикультурализм «потерпел неудачу», когда Европа лицом к лицу столкнулась с миграционным кризисом.

Sky News утверждает, что коллеги Суэллы Браверман обвиняли ее даже в подрыве позиций премьер-министра Риши Сунака.