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Сунак уволил раскритиковавшую работу полиции на протестах главу МВД

Сергей Лебедев
13:34 13.11.2023
Ее место занял Джеймс Клеверли, занимавший пост министра иностранных дел.
Сунак уволил раскритиковавшую работу полиции на протестах главу МВД
© Фото: Martyn Wheatley, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Британский премьер-министр Риши Сунак отправил в отставку министра внутренних дел страны Суэллу Браверман. Об этом сообщает телеканал Sky News. Отмечается, что глава МВД своей риторикой вызывала множество разногласий политиков и негодование однопартийцев.

Так, например, недавно Суэлла Браверман раскритиковала руководителя лондонской полиции Марка Роули после того, как тот не стал запрещать проведение марша в поддержку Палестины. Сами протесты она охарактеризовала как «марши ненависти».

Отмечается, что Суэлла Браверман поднялась по служебной лестнице, отстаивая жесткую программу Brexit и антииммиграционную программу. Так, например, она говорила, что мультикультурализм «потерпел неудачу», когда Европа лицом к лицу столкнулась с миграционным кризисом.

Sky News утверждает, что коллеги Суэллы Браверман обвиняли ее даже в подрыве позиций премьер-министра Риши Сунака.

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