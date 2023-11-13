Жители Газы заправляют машины растительным маслом, чтобы доехать до КПП «Рафах»

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Жители сектора Газа заправляют машины растительным маслом и используют тележки, чтобы пешком добраться до КПП «Рафах», рассказала корреспонденту «Звезды» россиянка Дина. Она смогла выбраться из Газы и вскоре отправится на Родину. По ее словам, в анклаве нет бензина.

Дину до КПП довезли родственники. Некоторые местные жители просто с тележками и вещами идут к египетской границе пешком.

Дина жила на юге сектора Газа, но и там гремит очень много взрывов. Семья россиянки ночевала под лестницей, опасаясь ударов Армии обороны Израиля.

«Когда летит бомба, ты думаешь, вот сейчас это твоя, или нет», - рассказала она.

В списках на эвакуацию из сектора Газа на 11 ноября числится 103 человека. Среди них граждане России и 16 палестинцев. Россияне, покинувшие сектор вчера, прибыли в Каир.