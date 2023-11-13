Жители Газы заправляют машины растительным маслом, чтобы доехать до КПП «Рафах»
Жители сектора Газа заправляют машины растительным маслом и используют тележки, чтобы пешком добраться до КПП «Рафах», рассказала корреспонденту «Звезды» россиянка Дина. Она смогла выбраться из Газы и вскоре отправится на Родину. По ее словам, в анклаве нет бензина.
Дину до КПП довезли родственники. Некоторые местные жители просто с тележками и вещами идут к египетской границе пешком.
Дина жила на юге сектора Газа, но и там гремит очень много взрывов. Семья россиянки ночевала под лестницей, опасаясь ударов Армии обороны Израиля.
«Когда летит бомба, ты думаешь, вот сейчас это твоя, или нет», - рассказала она.
В списках на эвакуацию из сектора Газа на 11 ноября числится 103 человека. Среди них граждане России и 16 палестинцев. Россияне, покинувшие сектор вчера, прибыли в Каир.