Из сектора Газа разрешили выехать еще 103 россиянам и членам их семей

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Rizek Abdeljawad, XinHua, Global Look Press

В списках на эвакуацию из сектора Газа 103 человека, среди них граждане России и 16 палестинцев. Россияне, покинувшие сектор вчера, прибыли в Каир, сообщила «Звезде» пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

Списки на эвакуацию одобряются постепенно, «поэтому логично предположить, что некоторые граждане, у которых есть родственники-палестинцы и которые пока не попали в одобренные списки, отказываются от эвакуации, чтобы не разлучаться с семьями», сказала Зарипова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что эвакуации из сектора Газа ждут больше тысячи человек, из которых почти треть - несовершеннолетние.