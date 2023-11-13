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В Вооруженных Силах России отмечается 105 лет со дня основания войск РХБЗ

01:35 13.11.2023
Ранее военнослужащих войск радиационной, химической, биологической защиты поздравил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Вооруженных Силах России 13 ноября отмечается 105 годовщина со Дня образования войск радиационной, химической, биологической защиты. Современные войска РХБЗ берут свое начало с 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики за № 220 была создана химическая служба Красной армии. При ней сформировали первые органы и подразделения противохимической защиты.

На плечах бойцов войск РХБЗ устранение последствий применения оружия массового поражения и выполнение боевых задач в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения. Войска РХБ защиты могут решать задачи по предназначению как в военное, так и в мирное время. Сегодня войска включают в себя боеспособные соединения, части и подразделения, а также военно-научные организации и учебные центры. Ежедневно сотни военнослужащих подразделений РХБ защиты проходят подготовку в Костроме, Екатеринбурге, Курске, Саратовской области, Подмосковье и других регионах России.

Современные войска РХБ защиты имеют в своем составе части и подразделения разведки, защиты, аэрозольного противодействия, специальной обработки, огнеметные подразделения, подразделения ремонта вооружения, а также расчетно-аналитические станции. Бойцы РХБ защиты несут службу на самых напряженных участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО, в том числе на Запорожской АЭС, обеспечивая радиационную безопасность войск и местного населения.

Ранее Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил военнослужащих войск РХБ защиты с профессиональным праздником и выразил надежду, что бойцы войск радиационной, химической и биологической защиты и впредь будут оставаться надежной опорой России, приумножая ее славные ратные традиции. Министр поблагодарил бойцов, пожелал им крепкого здоровья и благополучия. Глава оборонного ведомства подчеркнул высокий профессионализм, отвагу и решительность, а также отметил вклад военнослужащих в обеспечение национальной безопасности.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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