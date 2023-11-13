Представитель КСИР Ирана заявил, что война Израиля и ХАМАС перекинулась на Ливан

Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде считает, что война будет расширяться и дальше.

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Конфликт Израиля с ХАМАС распространился за пределы сектора Газа и перекинулся на Ливан, заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде. Он считает, что война будет расширяться и дальше, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранское агентство «Тасним».

Война уже расширилась, «и Ливан стал ее частью», заявил Хаджизаде. Он считает, что масштабы боевых действий в дальнейшем станут еще шире.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что Бейрут может постичь участь палестинского города Газа, если шиитская группировка «Хезболла» втянет Ливан в войну с Израилем.