Пентагон: над Средиземным морем произошло крушение вертолета

Военное воздушное судно Соединенных Штатов потерпело крушение во время тренировочного полета, все пятеро военных, находившихся на борту, погибли.

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Авиакатастрофа над Средиземным морем, в которой погибли пятеро американских военных, произошла с вертолетом, уточнил глава Пентагона США Ллойд Остин. Соответствующее заявление министра обороны США с соболезнованиями было опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве добавили, что продолжают заниматься сбором дополнительной информации о «несчастном случае на учении в Средиземном море». Ллойд Остин также выразил свои соболезнования семьям и друзьям погибших.

В ночь на воскресенье 12 ноября стало известно о крушении американского военного воздушного судна во время тренировочного полета. В результате авиакатастрофы погибли пять военнослужащих США - это весь экипаж вертолета, они проводили плановую дозаправку в восточной части Средиземного моря. Трагедия произошла в пятницу 10 ноября.