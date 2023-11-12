Пять военнослужащих США погибли в Средиземном море

Погибшие военнослужащие проводили дозаправку во время тренировочного полета над морем.

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В восточной части Средиземного моря погибли пять военнослужащих США при крушении военного самолета. Сообщается, что это произошло во время тренировочного полета.

Трагедия произошла вечером 10 ноября. Об этом проинформировало Европейское командование (USEUCOM) ВС США.

«Из уважения к пострадавшим семьям, в настоящее время мы не будем разглашать дополнительную информацию о вовлеченном персонале», - сообщили в командовании.

Указывается, что военнослужащие проводили плановую дозаправку. Они проходили военную подготовку. Все пять находившихся на борту человек погибли.

Не уточняется, воздушный борт какой модели потерпел крушение. В командовании заявили о начатом расследовании данного происшествия.