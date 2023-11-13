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Кремль не подтвердил информацию о создании группы по выдвижению Путина

Сергей Лебедев
12:52 13.11.2023
Дмитрий Песков заявил, что пока никаких решений не принималось.
Кремль не подтвердил информацию о создании группы по выдвижению Путина
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool , Global Look Press
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что сейчас рассматриваются варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. По его словам, пока никаких решений не принималось.

«Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем», - сказал Дмитрий Песков.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в администрации президента обсуждают состав инициативной группы для выдвижения на выборы Владимира Путина. При этом сам глава государства еще не объявлял о намерении переизбираться.

Также, как ранее отмечал Дмитрий Песков, в России еще не объявляли и о запуске самой президентской кампании.

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