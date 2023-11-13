В МО РФ заявили о снижении количества атак на ЗАЭС в «период затишья»

В «период затишья» обнаруживаются только беспилотники, осуществляющие разведку, уточнили в Минобороны.

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Киевские формирования стали меньше обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в сравнении с началом проводимой ВС РФ спецоперации. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов в интервью «Красной звезде».

«Число попыток нарушить работоспособность станции и причинить ущерб ее инфраструктуре заметно снизилось в сравнении с началом специальной военной операции», - сказал он.

По словам Кириллова, сейчас, в «период затишья», сбиваются только разведывательные беспилотники. Начальник войск РХБЗ констатировал, что нарушение безопасности ЗАЭС может привести к негативным последствиям, которые коснутся всего мира.

Напомним, в начале месяца на ЗАЭС прошла очередная ротация экспертов МАГАТЭ. Обеспечением безопасности ее проведения занимались российские военные. На маршруте следования наши саперы обнаружили неразорвавшийся боеприпас и ликвидировали его.

С началом военной операции по защите Донбасса украинские боевики регулярно обстреливали ЗАЭС, бездоказательно обвиняя в этом российскую сторону. Из-за риска катастрофы на станции с сентября прошлого года находится миссия МАГАТЭ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.