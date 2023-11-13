Кремль: размещение польского батальона у границ Белоруссии - шаг к напряженности
Новый танковый батальон, развернутый Польшей на востоке страны, войдет в состав 1-й пехотной дивизии.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шагом к напряженности размещение польского танкового батальона у границ Белоруссии.
«Безусловно, это еще один шаг к напряженности, ничто иное», - сказал Песков журналистам.
По словам главы военного ведомства Польши Мариуша Блащака, этот батальон войдет в состав 1-й пехотной дивизии. Он подчеркнул, что процесс милитаризации восточных областей страны идет на принципиально новом уровне начиная с 2015 года.
Ранее сообщалось, что для Варшавы впервые в истории развернули систему противоракетной обороны.