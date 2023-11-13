США вывели из-под суда военного преступника и командира Отряда 731 Исии

Американцам были необходимы японские результаты исследования биологического оружия, полученные в ходе бесчеловечных экспериментов над людьми. В их числе были и пленные из СССР.

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Соединенные Штаты в 40-е годы вывели из-под суда командира Отряда 731 Исии Сиро, а также еще целый ряд военных преступников, также занимавшихся исследованиями, в методологии которых видное место занимали бесчеловечные опыты над людьми.

Этим событиям посвящен раздел передвижной выставки «Поезд Победы», которую увидели жители Хабаровска и корреспондент «Звезды» Мария Герман.

На выставке представлена лаборатория, в которой проводили жестокие эксперименты над живыми людьми. Инструменты настоящие. Рядом газовая камера, японский видеооператор снимает, как целых три минуты мучительно умирали женщина с ребенком.

Рядом сидит генерал Квантунской армии из императорской семьи. Он пьет чай. Смотрит, как умирают люди. Понимаем, что ничего человеческого не осталось. На токийском трибунале его спасут США, потому он был из семьи императора. Ведь, оккупируя Японию, американцы хотели там стабильности и не хотели гражданской войны, поэтому опирались на императора, который был замешан в военных преступлениях, но все равно сохранил жизнь, власть и свободу в обмен на лояльность Вашингтону.

Токийский процесс, где судили японских военных преступников, взяли в свои руки США. Их юристы подготовили устав, в котором не оказалось места принципу равноправного участия стран. А американский генерал, главнокомандующий союзными оккупационными войсками Дуглас Макартур, получил столь широкие полномочия, что имел право смягчать наказание.

Японских специалистов, которые занимались созданием биологического оружия и испытывали его на людях, американцы под надуманными предлогами вывели из-под суда, заявив, что оснований для этого нет. США отказали Москве и в требовании судить руководителей японской военной промышленности. Изначально в обвинительном заключении было 55 пунктов, в том числе Нанкинская резня в Китае, унесшая по меньшей мере 300 тысяч жизней, и Батаанский марш смерти военнопленных, преимущественно американских, на Филиппинах.

Но в ходе судебного процесса до приговора дошли лишь 10 пунктов обвинений. И все они носили исключительно политический характер. Преступления против человечности из перечня исключили. И в последующие годы отношение самих японцев к итогам и Токийского процесса, и роли Японии в войне изменилось.

Оставшихся в живых военных преступников, приговоренных Токийским трибуналом, помиловали и освободили всего через 10 лет после окончания войны. Двое даже заняли высокие посты в японском правительстве. А казненных впоследствии объявили героями и открыли памятник на вершине горы Микэнояма. В Японии до сих пор реабилитируют военных преступников.

Большая часть японских исследователей из Отряда 731 после завершения Второй мировой войны работала на США. Взамен на результаты исследований Дуглас Макартур секретно предоставил им иммунитет. Лишь несколько офицеров этого отряда смерти попали в плен к советским военным и предстали перед судом в Хабаровске в 1949 году.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.