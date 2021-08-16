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ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР

Алена Миронова
08:32 16.08.2021
Среди архивных материалов имеется протокол одного из допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады.
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
© Фото: Knorr + Hirth, Globallookpress
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Японские спецслужбы в годы Второй мировой войны отправляли граждан Китая, СССР и остальных, кто был заподозрен в какой-либо антияпонской деятельности, в тюрьму спецотряда 731 Квантунской армии, где над ними живьем испытывали бактериологическое оружие, подвергая мучительной смерти. Об этом свидетельствуют документы, впервые рассекреченные ФСБ.

Как сообщает РИА Новости, среди архивных материалов имеется также протокол одного из допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады.

В соответствии со словами Ямады, предъявленные ему следственные документы «свидетельствуют о том, что в тюрьме 731 отряда содержались заключенные из числа китайцев, русских, корейцев и других, которые использовались для производства опытов».

Экс-главком согласился с тем, что органы Квантунской жандармерии действительно направляли на уничтожение в 731 отряд антияпонски настроенных лиц китайской национальности.

В ответ на демонстрацию фотокопии отчета Муданьцзяньской жандармерии об «особых отправках» лиц, подозреваемых в принадлежности к органам советской разведки, Ямада подтвердил и этот факт, заявив, что «советские граждане, подозреваемые в антияпонской деятельности, направлялись для уничтожения в 731 отряд».

«Особыми отправками» в жандармерии называлась категория лиц, предназначенных для жестокого истребления живьем средствами бактериологической войны.

В 731 и 100 отрядах велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Большинство зараженных умирало в ужасных муках. Те, кто в итоге выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись.

Как отмечается, у живых людей вырезали внутренние органы для того, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму.

Восьмого августа 1945 года СССР, обладая неоспоримыми доказательствами подготовки Японией бактериологического оружия и учитывая союз Японии и Германии, объявил войну Японии.

Финальной точкой в завершении Второй мировой войны стал Хабаровский процесс. 25-30 декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в применении бактериологического оружия. Ключевого фигуранта процесса Отодзо Ямаду приговорили к 25 годам лагерей – высшей мере наказания в СССР в то время.

Начальнику же 731 отряда, микробиологу, генерал-лейтенанту Сиро Исии удалось избежать наказания. В 1945 году его укрыли американцы, а впоследствии он работал как в Японии, так и в США.

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