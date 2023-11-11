Первый замглавы МО РФ Цаликов поздравил военнослужащих и ветеранов в канун Дня РХБЗ

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В канун 105-летия образования войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов обратился с поздравлениям к ветеранам и военнослужащим.

Он отметил, что данный род войск продолжает и приумножает лучшие традиции предшественников, совершенствует свой профессионализм, сохраняя верность Отчизне и воинскому долгу.

«От имени министра обороны Российской Федерации, членов Коллегии Министерства обороны и от себя лично поздравляю коллектив войск радиационной, химической и биологической защиты с годовщиной со дня образования. Сегодня войска РХБ защиты сохраняют и приумножают лучшие традиции своих предшественников, совершенствуют профессиональное мастерство и выучку, хранят верность долгу и Отечеству», – сказал Руслан Цаликов.

Руслан Цаликов наградил военнослужащих войск РХБ защиты орденом «За военные заслуги» и орденом Мужества, а также и другими государственными наградами.

Первый замминистра обороны РФ Цаликов отметил, что войсками РХБ защиты в полной мере можно гордиться, и свой «решающий вклад они уже внесли, вносят и будут вносить».

Обратившись к ветеранам службы, Руслан Цаликов выразил им особую благодарность за безупречную самоотверженную службу и пожелал им крепкого здоровья, стойкости духа и благополучия.

Указом Президента РФ День войск радиационной, химической и биологической защиты в Вооруженных силах России ежегодно отмечается 13 ноября. Это связано с образованием 13 ноября 1918 года данного рода войск по приказу Революционного Военного Совета Республики за номером 220. В тот день 105 лет назад были образованы первые органы и подразделения химзащиты в Красной Армии.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.