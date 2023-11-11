Рамасвами заявил, что военный альянс России и Китая приведет к концу США

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Военный альянс Китая и России может привести к уничтожению США как сверхдержавы. Об этом кандидат в президенты США Вивек Рамасвами рассказал в эфире PBD Podcast.





«Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну... Соединенные Штаты Америки, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать», - отметил политик.

Он добавил, что у Москвы и Пекина мощные военно-космические силы, а кроме того, США проигрывают России из-за отсутствия «значимых оборонительных и наступательных возможностей в космосе».

Ранее эксперты американского журнала Military Watch Magazine пришли к выводу, что Россия производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО вместе взятые, а загоризонтальная ракета 40Н6 не имеет аналогов в мире.