Психолог Шиманская дала советы, как готовиться к Новому году в ноябре

Эксперт рекомендовала жить с точки зрения позиции «здесь и сейчас» и учиться создавать праздничное настроение каждый день, а не только в контексте Нового года.

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Доктор психологии Виктория Шиманская рассказала, как подготовиться к Новому году в ноябре, чтобы не «перегореть» к празднику.

В интервью радио Sputnik доктор психологии посоветовала посвятить ноябрь тем делам, которые необходимо завершить в текущем году. По ее словам, не лучшим вариантом является начинать предновогодние хлопоты, спасаясь от осенней хандры.

Эксперт по развитию эмоционального интеллекта рекомендовала задуматься над вопросом «какие события в профессиональном и личном плане должны произойти», чтобы считать уходящий год состоявшимся.

«И ноябрь посвятить свершениям именно этого года», - посоветовала психолог.

По ее словам, чтобы получить удовлетворение от этого года, лучше «дожать» все недоделанные дела и выполнить все задуманное. Подводить итоги уходящего года пока еще рано, до праздника остается достаточно времени, считает специалист.

Как считает Шиманская, планирование новогодних развлечений лучше оставить до декабря, чтобы не «перегореть» к наступлению новогодней ночи.

«Посмотреть на календарь и оценить, сколько этапов до Нового года осталось. Подумать, как провести выходные, запланировать поездки», - советует психолог.

Она также отметила важность позиции «здесь и сейчас». Как отметила доктор психологии, лучшим рецептом хорошего настроения является подход, когда человек определяет что он ожидает от сегодняшнего дня и что необходимо сделать, чтобы запланированное состоялось.

«Учимся создавать себе праздничное настроение каждый день, каждую неделю, а не только в контексте Нового года», - подвела итог Виктория Шиманская.

Ранее кандидат психологических наук Марина Солдатенкова рассказала, как справиться с осенней хандрой. По ее словам, необходимо себя окружать приятными и красивыми вещами, а также чаще себя баловать.