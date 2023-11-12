Появилось видео с места ДТП с поездом в Иркутской области, где погибли три человека

Столкновение грузовика с пассажирским произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде.

© Видео: МВД по Иркутской области © Фото: СУТ СК России

При столкновении грузовика с пассажирским составом в Иркутской области утром 12 ноября погибли три человека - водитель фуры, машинист поезда и помощник машиниста, еще один человек ранен.

По информации СКР, сегодня ночью водитель грузовой машины протаранил пассажирский поезд «Северобайкальск - Москва». Столкновение произошло на нерегулируемом переезде в селе Янталь Усть-Кутского района Иркутской области.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», - уточнили в пресс-службе ВСЖД.

На фото и видео с места происшествия видно, насколько мощным был удар - кабина грузовика стала куском покореженного металла. Машина сбила опору освещения и мачту сигнализации.

В СКР уточнили, что в кабине грузовика находился пассажир, он выжил и доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

Ранее сообщалось, что к месту аварии направлен восстановительный поезд.