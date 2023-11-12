Армия Средства ПВО ночью уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью Киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа ночью. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны России. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в российском оборонном ведомстве. Ранее российские средства Минобороны России сбили два вражеских беспилотных летательных аппарата над Смоленской областью и в Подмосковье. Минобороны России сообщило, что украинские БПЛА были сбиты в 23:00 по московскому времени 10 ноября. Экспертное мнение и аналитика