Средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Московской и Смоленской областями
Беспилотники были уничтожены в 23:00 по московскому времени.
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В пятницу 10 ноября в 23:00 по московскому времени в небе над Смоленской и Московской областями были перехвачены два украинских беспилотника самолетного типа. Таким образом, была пресечена попытка атаки по российским объектам со стороны Киева, об том сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в результате атаки украинского беспилотника пострадал маслодельный комбинат в Курской области. БПЛА сбросил на объект три кассетных боеприпаса, были повреждены производственные бочки и подземный склад продукции.