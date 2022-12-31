Украинские националисты из РСЗО HIMARS обстреляли больницу в Первомайске

В результате пострадали два сотрудника медицинского учреждения.

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Сегодня вечером украинские боевики обстреляли город Первомайск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по городу выпустили три ракеты.

Под удар попала больница. В результате пострадали два сотрудника медицинского учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Сергея Колягина.

«По предварительной информации, в результате обстрела ранения получили два сотрудника медучреждения», - сказал чиновник.

Напомним, накануне в результате обстрела Донецка украинскими боевиками погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного СУ СК РФ по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков.

Он участвовал в расследовании военных преступлений киевского режима в отношении мирных граждан и российских военнослужащих. У Рыбакова остались жена и двое малолетних детей.