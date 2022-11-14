Детей-безбилетников запретят высаживать из поездов

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С 1 января 2023 года в России запрещено высаживать из поездов безбилетников, которым не исполнилось 16 лет. Соответствующие изменения внесены в Правила перевозок пассажиров, говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.

«По инициативе Генеральной прокуратуры РФ Минтрансом России утверждены новые Правила перевозок пассажиров... устанавливающие запрет удаления из поездов безбилетных граждан, не достигших 16-летнего возраста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее аналогичный запрет был установлен на принудительную высадку детей до 16 лет, не заплативших за проезд, из автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Как пояснили в Генпрокуратуре, отсутствие подобного запрета для железнодорожного транспорта ставило под угрозу жизнь и здоровье детей.