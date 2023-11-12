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Иордания сбросила на парашютах гумпомощь для больницы в Газе

Никита Черненко
05:28 12.11.2023
ВВС Иордании на парашютах сбросили припасы для полевого госпиталя в Газе.
Иордания сбросила на парашютах гумпомощь для больницы в Газе
© Фото: IMAGO Atia Darwish apa images Globallookpress
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В армии Иордании сообщили о доставке гуманитарной помощи военному госпиталю Аммана в секторе Газа с помощью самолетов. Сообщение об этом опубликовала газета Times of Israel cо ссылкой на источник.

Отмечается, что пакеты сбрасывались на парашютах с самолетов, и состав груза не был осмотрен заранее израильскими чиновниками. О похожей операции сообщал глава Иордании король Абдалла II в понедельник 6 ноября.

«Сообщается, что пакеты сбрасываются с самолетов вместе с парашютами, что является второй такой операцией за последние недели. Предыдущий раз, около недели назад, был согласован с Израилем, несмотря на то, что ни один израильский чиновник не осматривал оборудование заранее», - говорится в сообщении Times of Israel.

Ранее МЧС России сообщило о вылете грузового самолета из аэропорта Казани, несущего 25 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Самолет был направлен в Египет, откуда содержимое борта было передано Египетскому обществу Красного Полумесяца.

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