В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Tasnim: около пяти тысяч военных США участвовало в наземной операции в Газе

Никита Черненко
15:01 28.10.2023
Иранское новостное агентство сообщило о попытке войти в сектор Газа с нескольких направлений с целью разделения сектора на две или три секции.
Tasnim: около пяти тысяч военных США участвовало в наземной операции в Газе
© Фото: Mohammed Abu Elsebah, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

В наземной операции армии Израиля в секторе Газа, прошедшей в пятничную ночь, приняло участие около пяти тысяч американских военных. Об этом сообщило иранское новостное агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Сообщается, что в ночной операции было задействовано три дивизии и несколько бригад войск США. Войска ЦАХАЛ провели попытку пройти в сектор Газа со стороны населенных пунктов Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахия и к северу от Хан-Юниса. Агентство заметило, что схожий план Израиль применял в 2014 году.

«Причина, по которой армия Израиля наступала в эти регионы заключалась в желании разделить сектор Газа на две или три секции и обрубить связь между палестинскими войсками перед запуском следующей стадии операции», - говорится в материале.

В пятницу ночью представитель армии Израиля Даниэль Хагари сообщил о расширении наземной операции сухопутными войсками Израиля. Позже ЦАХАЛ заявил, что армия Израиля нанесла авиаудары по 150 подземным объектам ХАМАС в секторе Газа.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:27 В стране и мире
Илон Маск даст доступ к Starlink организациям, оказывающим помощь в Газе
13:21 В стране и мире
Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на угольной шахте
12:48 В стране и мире
Лавров заявил, что Запад начинает побаиваться монстра, которого вырастил на Украине
12:21 В стране и мире
Сийярто: Венгрия не даст добро 12-му пакету санкций ЕС, если он затронет энергетику РФ
11:34 В стране и мире
Израиль пропустит в Газу грузовики с провиантом, водой и медикаментами
Популярное
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
RMC: спецслужбы Франции обвинили РФ в «обострении психоза» из-за клопов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.