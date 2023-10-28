Tasnim: около пяти тысяч военных США участвовало в наземной операции в Газе

Иранское новостное агентство сообщило о попытке войти в сектор Газа с нескольких направлений с целью разделения сектора на две или три секции.

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В наземной операции армии Израиля в секторе Газа, прошедшей в пятничную ночь, приняло участие около пяти тысяч американских военных. Об этом сообщило иранское новостное агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Сообщается, что в ночной операции было задействовано три дивизии и несколько бригад войск США. Войска ЦАХАЛ провели попытку пройти в сектор Газа со стороны населенных пунктов Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахия и к северу от Хан-Юниса. Агентство заметило, что схожий план Израиль применял в 2014 году.

«Причина, по которой армия Израиля наступала в эти регионы заключалась в желании разделить сектор Газа на две или три секции и обрубить связь между палестинскими войсками перед запуском следующей стадии операции», - говорится в материале.

В пятницу ночью представитель армии Израиля Даниэль Хагари сообщил о расширении наземной операции сухопутными войсками Израиля. Позже ЦАХАЛ заявил, что армия Израиля нанесла авиаудары по 150 подземным объектам ХАМАС в секторе Газа.