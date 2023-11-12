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ЦАХАЛ заявил об обстреле террористов в Сирии в ответ на атаку Голанских высот

Никита Черненко
04:57 12.11.2023
ВВС ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической инфраструктуры в Сирии.
ЦАХАЛ заявил об обстреле террористов в Сирии в ответ на атаку Голанских высот
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress
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Армия обороны Израиля сообщила об атаке по инфраструктуре террористической группировки в Сирии. Сообщение об этом было опубликовано в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что атака была совершена в ответ на обстрел со стороны Сирии в направлении Голанских высот в субботу. Удар совершил самолет военно-воздушных сил Израиля.

«Недавно штурмовик ВВС Израиля нанес удар по объекту террористической инфраструктуры в Сирии в ответ на атаку в сторону Голанских высот в субботу», - сообщили в ЦАХАЛ.

Ранее официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари сообщил о нанесении ударов по военным объектам «Хезболлы» в Ливане. Атака проводилась силами ВВС и артиллерии Израиля в ответ на обстрел территорий еврейского государства.

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