ЦАХАЛ заявил об обстреле террористов в Сирии в ответ на атаку Голанских высот

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Армия обороны Израиля сообщила об атаке по инфраструктуре террористической группировки в Сирии. Сообщение об этом было опубликовано в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что атака была совершена в ответ на обстрел со стороны Сирии в направлении Голанских высот в субботу. Удар совершил самолет военно-воздушных сил Израиля.

«Недавно штурмовик ВВС Израиля нанес удар по объекту террористической инфраструктуры в Сирии в ответ на атаку в сторону Голанских высот в субботу», - сообщили в ЦАХАЛ.

Ранее официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари сообщил о нанесении ударов по военным объектам «Хезболлы» в Ливане. Атака проводилась силами ВВС и артиллерии Израиля в ответ на обстрел территорий еврейского государства.