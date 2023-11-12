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Центр погоды «Фобос» сообщил о пришедшей на Землю магнитной буре

Никита Черненко
03:07 12.11.2023
Интенсивность возмущений должна уменьшится ко второй половине воскресенья.
Центр погоды «Фобос» сообщил о пришедшей на Землю магнитной буре
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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На Землю пришла непродолжительная магнитная буря уровня G1. Об этом сообщили специалисты из центра погоды «Фобос».

Отмечается, что буря может повлиять на работу электросетей и приборов, вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей и бессонницу. Специалисты также сообщили, что буря продлится недолго и интенсивность возмущений уменьшится к вечеру воскресенья 12 ноября.

«По предварительным прогнозам, во второй половине воскресенья интенсивность возмущений уменьшится, и геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние», - сообщили в центре погоды.

Ранее жители российских регионов могли наблюдать полярные сияния в результате магнитных бурь 5 ноября и в ночь на 6 ноября. Ученые РАН сообщили, что магнитная буря должна была быть уровня G1, однако оказалась мощнее, чем ожидалось.

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