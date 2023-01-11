В Будапеште задержали женщину, угрожавшую обстрелять парламент ракетами

Женщина объяснила свои действия шуткой, однако полицейские поместили ее под стражу до выяснения всех обстоятельств.

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Полиция Будапешта задержала 41-летнюю жительницу Венгрии, которая угрожала обстрелять парламент страны ракетами.

«Венгерка в записи, опубликованной 7 января на крупнейшем видеохостинге, угрожала обстрелять ракетами парламент. На следующий день видео заметил мужчина и сообщил в полицию... 41-летнюю Мерседес К. задержали на вокзале Ньюгати, допросили в отделении XVIII района Будапешта по подозрению в совершении преступления, представляющего общественную опасность, после чего взяли под стражу», - говорится в сообщении портала police.hu.

Задержанная попыталась объяснить свои действия неудачной шуткой и отрицала преступные намерения, уточняется в сообщении. Однако, при обыске женщины у нее обнаружили несколько граммов вещества, похожего на наркотик. Теперь гражданке Венгрии придется отвечать еще и за это.

Ранее власти Венгрии заявляли, что Будапешт не будет выступать посредником при передаче Украине летального оружия. Венгерские СМИ неоднократно предупреждали, что в этом случае оно может оказаться не в тех руках. Схожие опасения были и у заместителя генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, которая выражала по этому поводу серьезные опасения. В свою очередь, постпред России при организации Василий Небензя предложил обсудить накачку Украины западным вооружением на одном из заседаний Совбеза ООН.