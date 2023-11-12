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Опубликованы кадры ударов минометов «Сани» по технике и укрытиям боевиков

06:05 12.11.2023
Сами бойцы рассказывают, что их часто просят прикрыть своих товарищей. Когда эту работу получается выполнить хорошо, это приносит яркие позитивные эмоции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минометчики ударили по военным объектам украинских боевиков на Купянском направлении в зоне СВО. Кадры их работы опубликовало Министерство обороны РФ.

Разведчики ЗВО получили информацию о наращивании сил противника на Купянском направлении. На огневой рубеж выдвинулись расчеты 120-мм минометов «Сани» совместно с группой авианаводчиков.

Они создали сеть укрытых огневых точек, навели орудия при помощи беспилотников, проверили выверку координат - все это делалось без суеты и спешки, несмотря на то, что до противника было всего несколько километров. Затем наши минометчики ударили по местам размещения военной техники в лесном массиве и по укрытиям противника. После этого они оперативно свернулись, сменили позиции и начали стрельбу с новых точек.

Командир миномета с позывным «Змей» рассказал, что минометчики часто прикрывают пехоту, и помощь товарищам приносит много положительных эмоций. Он также подчеркнул, что во время работы наши бойцы не чувствуют особого волнения, а спокойно выполняют задачи.

«Во время работы никакого мандража нет, работаешь просто. Ты делаешь то, что ты делаешь. Позитивные случаи, когда нам в рацию говорят: "Мужики, молодцы, туда же, туда же!" Вот это позитив, когда ты чувствуешь, что ты нужен, ты здесь, именно в том месте, где ты должен быть», - рассказал «Змей».

Ранее наши минометчики помешали боевикам закрепиться на одном из участков Артемовского направления. Тульские десантники нанесли удары по противнику из 82-мм минометов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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