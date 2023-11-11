Тульские десантники помешали боевикам закрепиться на участке Артемовского направления
Расчеты 82-мм минометов выполнили огневые задачи на Артемовском направлении в зоне проведения спецоперации. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы наших минометчиков. На опубликованном видео зафиксировано поражение, нанесенное Тульскими десантниками украинским боевикам.
Разведка получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений Тульского гвардейского соединения ВДВ. Позиции врага были обнаружены при помощи беспилотника.
Беспилотник также помогал при корректировке огня, благодаря чему наши минометчики смогли отработать по целям максимально быстро и очень точно. Камера БПЛА - глаза минометного расчета.
После получения координат цели бойцы буквально за считанные минуты заняли огневую позицию, вычислили исходные данные для стрельбы и произвели первого выстрела. 82-мм минометы предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника.
Ранее бронегруппа ВДВ уничтожила украинскую пехоту на Артемовском направлении. В ходе рейда наши десантники подобрались практически вплотную к позициям противника.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.