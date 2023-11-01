Посол РФ: Россия ждет от Египта разрешения на эвакуацию сограждан через «Рафах»

Анатолий Викторов отметил, что в Каире прекрасно понимают обеспокоенность Москвы судьбой своих граждан.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Rizek Abdeljawad, XinHua, Global Look Press

Россия ждет сигнала от Египта, когда можно будет провести эвакуацию сограждан из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Они прекрасно понимают, что у многих стран, включая Россию, есть обеспокоенность судьбой своих граждан. И в этом смысле у нас есть абсолютный контакт с египетскими властями. Мы ждем от них сигнала, когда можно провести эвакуационные мероприятия», - сказал дипломат.

Анатолий Викторов также прокомментировал появление египетских танков и бронетехники на границе с сектором Газа у КПП «Рафах». Не исключено, что в Каире боятся большого потока беженцев.

«Ну, по видимому, власти египетские опасаются массового исхода населения из сектора Газа, который подвергается бомбардировкам, ракетно-бомбовым обстрелам и так далее. Наверное, есть какие-то опасения на этот счет у египетских властей», - подчеркнул посол.

Напомним, Анатолий Викторов также заявил, что у дипломатов есть пофамильный список россиян, находящихся в плену у ХАМАС. Речь идет о нескольких людях, но данные еще предстоит уточнить, так как информация меняется ежедневно.