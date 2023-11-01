В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол РФ: Россия ждет от Египта разрешения на эвакуацию сограждан через «Рафах»

Сергей Лебедев
23:38 01.11.2023
Анатолий Викторов отметил, что в Каире прекрасно понимают обеспокоенность Москвы судьбой своих граждан.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Rizek Abdeljawad, XinHua, Global Look Press
Читайте нас на:

Россия ждет сигнала от Египта, когда можно будет провести эвакуацию сограждан из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Они прекрасно понимают, что у многих стран, включая Россию, есть обеспокоенность судьбой своих граждан. И в этом смысле у нас есть абсолютный контакт с египетскими властями. Мы ждем от них сигнала, когда можно провести эвакуационные мероприятия», - сказал дипломат.

Анатолий Викторов также прокомментировал появление египетских танков и бронетехники на границе с сектором Газа у КПП «Рафах». Не исключено, что в Каире боятся большого потока беженцев.

«Ну, по видимому, власти египетские опасаются массового исхода населения из сектора Газа, который подвергается бомбардировкам, ракетно-бомбовым обстрелам и так далее. Наверное, есть какие-то опасения на этот счет у египетских властей», - подчеркнул посол.

Напомним, Анатолий Викторов также заявил, что у дипломатов есть пофамильный список россиян, находящихся в плену у ХАМАС. Речь идет о нескольких людях, но данные еще предстоит уточнить, так как информация меняется ежедневно.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:50 В стране и мире
Видео
Путин: на фоне исчерпанного потенциала санкций Запад может пойти на диверсии
22:01 В стране и мире
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира противотанковых частей ХАМАС
21:46 В стране и мире
Видео
Путин о санкциях: меньше шансов, что к нам завезут европейских постельных клопов
21:12 В стране и мире
Видео
Очередь на спасение: как работает КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа
21:38 В стране и мире
Видео
Путин: российская экономика развивается предсказуемо согласно прогнозам
Популярное
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
Видео
Герою из Щелково подарили новую «Ниву» за спасение школьника от грабителя
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Дети Блинкена оделись на Хэллоуин в костюм Зеленского и флаг Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.