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Небензя заявил, что решение палестинского вопроса позволит достичь мира в регионе

Никита Черненко
03:07 11.11.2023
Постпред России в ООН подчеркнул, что решение вопроса Палестины должно быть основано на положениях международного права.
Небензя заявил, что решение палестинского вопроса позволит достичь мира в регионе
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress
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Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя заявил, что без решения палестино-израильского конфликта будет невозможно говорить об установлении прочного мира на Ближнем Востоке. Об этом политик сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Постпред подчеркнул, что решение палестинского вопроса не должно означать переселение палестинцев из мест их исконного проживания. Он заявил, что решение этой «застарелой исторической» проблемы должно соблюдать положения международного права.

«Палестино-израильский конфликт является ключевой проблемой, без решения которой невозможно надеяться на прочный мир на Ближнем Востоке. Все последние годы мы говорили, что предание забвению всей международно-правовой базы урегулирования палестино-изральского конфликта приведет к эскалации. И тогда уже всему миру придется заниматься его разрешением», - сказал Небензя.

Ранее постпред РФ в ООН выразил возмущение России по поводу обстрелов гражданских объектов в секторе Газа Армией обороны Израиля. Он также вновь выступил с заявлением, что лишь полное прекращение огня поможет деэскалации конфликта и предотвращению дальнейших потерь с обеих сторон конфликта.

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