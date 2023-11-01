Путин: на фоне исчерпанного потенциала санкций Запад может пойти на диверсии

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool, Global Look Press

Запад может решиться на диверсии в отношении России в связи с тем, что потенциал санкционной агрессии фактически исчерпан. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. В ход могут пойти акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, допустил глава государства.

«Не стоит исключать и провокаций - вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией. Она сама из себя ничего не представляет, объемы там ничтожные. Но, тем не менее, как факт, за который можно зацепиться, чтобы нанести нам ущерб», - подчеркнул российский лидер.

Со слов Путина, важно заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить надежную, стабильную работу наших компаний и предприятий, а также безопасность внешнеторговых связей и логистических маршрутов.

Ранее Владимир Путин призвал готовиться к усилению санкционного давления на Россию. Бывших зарубежных партнеров в их санкционных фантазиях не останавливает даже то, что они наносят вред собственной экономике, напомнил глава государства. Тем не менее, экономика России развивается предсказуемого, согласно ранее озвученным прогнозам, уточнил президент.